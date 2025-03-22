ホワイトハウスの執務室で話すトランプ米大統領（左）とヘグセス国防長官＝21日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米国防総省は21日、ヘグセス長官が来週前半に米国を出発し、フィリピンと日本を歴訪すると発表した。インド太平洋地域への外遊は就任後初めて。日本に防衛費増額を求める構え。太平洋戦争末期に激戦地となった硫黄島（東京都小笠原村）で29日に開かれる戦没者の日米合同慰霊式に出席し、戦後80年の