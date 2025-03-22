“コメンテーター全員が結果を出している経営者”というトーク番組、ABEMA『For JAPAN #47』が3月21日に配信。日本の“絶望と希望”をテーマに、“経営者脳とサラリーマン脳”について白熱した議論が交わされた。【映像】「少年野球はサラリーマン育成向上」論の詳細「少年野球はサラリーマン育成向上」と提言するのは、株式会社KOTONA代表取締役の山崎晶久氏。自身が少年野球のコーチをしている立場から、指導方針が経営者と