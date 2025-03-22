北朝鮮の金正恩総書記は、平壌を訪問しているロシアのショイグ前国防相と会談し、ウクライナ侵攻を巡り「ロシアの闘いを支持する」と強調しました。北朝鮮メディアによりますと21日、金総書記は、ロシアの前国防相で、現在、安全保障会議書記のショイグ氏と会談しました。ウクライナ問題を巡って金総書記は「特別軍事作戦は不屈の力と愛国主義、正義の偉業に対する示威となる」と述べ、ロシアへの支持を強調しました。その