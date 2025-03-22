フランス・パリ近郊で、電気自動車が走行しながら充電できるシステムの整備が進められています。5月には世界で初めて、高速道路を使った実験を予定しているということです。パリ近郊の高速道路では今年に入って、送電コイルを埋め込む作業が進められています。道路上を受電コイル搭載の電気自動車が走行することで、「電磁誘導」による電流が発生し、ワイヤレスで充電できる仕組みだということです。ギュスターブ・エッフェ