2022年に失語症を理由に俳優業を引退したブルース・ウィリスさんが、19日に70歳の誕生日を迎え、前妻で女優のデミ・ムーア（62）が最新の家族写真をインスタグラムに投稿して話題を呼んでいる。前頭側頭型認知症を患っているウィリスさんは、スポットライトから遠ざかっているが、公開された近影では元気そうな様子を見せている。ムーアは、ウィリスさんとの間の3人の娘と孫らと共にウィリスさんと一緒に過ごす写真を複数枚公開。