【モデルプレス＝2025/03/22】timelesz（タイムレス）の橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が21日、公式Instagramを開設した。【写真】timelesz新メンバー、インスタ初投稿◆timelesz新メンバー、Instagram開設同日、「ミュージックステーション2時間スペシャル」に新体制で初登場したtimelesz。放送後には、橋本（＠masaki.hashimoto.1017）、猪俣（＠inomata_shuto_official）、篠塚（＠taiki_shinozuka0709.official）がそれぞれInst