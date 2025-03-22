日本を堪能したカブスレポーターカブスのシカゴ地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の女性リポーター、テイラー・マクレガーさんが20日（日本時間21日）、インスタグラムを更新し日本での思い出を振り返った。約1週間で、開幕戦はもちろん、観光も存分に満喫したようだ。「携帯に動画が多すぎて、リールを作らざるを得なかったわ」と綴ったマクレガーさんは、12日夜に来日し、そのままチームが集合して行った鏡開きにも参