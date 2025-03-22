【Anime Japan 2025】 開催期間：3月22日～23日 開催場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1） 本日3月22日より開催されているイベント「Anime Japan 2025」において、カイタックファミリーのブースが出展されている。 ブースでは同社が運営する通販サイト「ブラックバルーンマーケット」の公式ライセンス商品を販売。「サイバ&#