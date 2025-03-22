最近、東南アジア移住がアツい！2021年、タレントで妻の福田萌とともにシンガポールに移住したのは、お笑い芸人で人気YouTuberのオリエンタルラジオ・中田敦彦だ。ミュージシャンのGACKTもマレーシアに在住し、テレビ番組で「マレーシアほど良い国はないな」などと話している。また、今年1月にはタレントの優木まおみもマレーシアに移住する予定であることを発表した。さらに、コラムニストでタレントのマツコ・デラックスも「終の