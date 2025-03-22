前澤友作（まえざわ・ゆうさく）／'75年、千葉県生まれ。'98年、スタートトゥデイ（現・株式会社ZOZO）を設立、'04年にファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を開設。代表退任後も実業家として活動し、'24年「カブアンド」を運営する株式会社カブ＆ピースを設立する「『おカネ配り』は卒業したので、ゴルフにおカネを使うことにしました」ゴルフ界が抱える問題を間近で見て今の日本の男子ゴルフ界に、僕は危機感を覚えたんです。ツア