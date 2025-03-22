国内で販売されたすべてのボートおよび、PWC（水上バイク）のなかから、最も優れた艇を選ぶ「日本ボート・オブ・ザ・イヤー（BOTY）。ジャパンインターナショナルボートショー会場であるパシフィコ横浜において3月20日に表彰式。が行われた。最優秀賞を獲得したのは「CENTURION Fe22（センチュリオンボートジャパン）」であった。BOTYの表彰対象としては、サイズ別の「大型艇」「中型艇」「小型艇」「PWC」のほか、「BEST VALUE」