1杯1000円が当たり前の中で2024年2月、茨城県水戸市に誕生したラーメン店「ラーメン・餃子 250」。店名の通り「1杯250円」という激安価格でラーメンが食べられる。ラーメン1杯1000円が当たり前になりつつあるこの時代、同店は異色の存在として注目を浴び、テレビなどにも多く取り上げられ、開店から1年経った現在でも客足が絶えない人気店となった。そんな中、同店は2025年4月1日より、ラーメン１杯350円への値上げに踏み切る決断