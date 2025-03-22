◆オープン戦ロイヤルズ８−７マリナーズ（２１日、米アリゾナ州サプライズ＝サプライズスタジアム）マリナーズとマイナー契約している藤浪晋太郎投手が２１日（日本時間２２日）、敵地のロイヤルズ戦でリリーフ登板。１イニングを１安打１四球で無失点に抑えた。前回登板から中１日で３―７の７回の頭から登板。先頭打者を９０・２マイル（約１４５・２キロ）のスプリットで一ゴロに打ち取った。次打者に中前打を打たれると