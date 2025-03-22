◆競泳日本選手権第３日（２２日、東京アクアティクスセンター）男子２００メートル個人メドレー予選で、パリ五輪代表の瀬戸大也（ＴＥＡＭＤＡＩＹＡ）が棄権。瀬戸は自身のＳＮＳで「昨年末の骨折が思いのほか影響が大きく、試合に向けて一番大事な心も整いませんでした」と報告した。今大会は世界選手権（７月、シンガポール）の代表選考を兼ねており、瀬戸は２３日の４００メートル個メにもエントリーしているが取りやめ