◆フリースタイルスキー世界選手権（２１日、スイス・サンモリッツ）デュアルモーグルの決勝が行われ、男子は北京五輪銅メダルの堀島行真＝トヨタ自動車＝が、銀メダルを手にした。金メダルを獲得したモーグルとの４大会ぶりとなる２冠は逃した。２選手が同時に滑り争うデュアルモーグル。来年のミラノ・コルティナ五輪の新種目となり注目されたが、準決勝で悪夢に襲われた。中盤までは安定した滑りを見せていたものの、第２