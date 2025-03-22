討論なし。批判なし。結論なし。「言いっ放し、聞きっ放し」の会議が、なぜこれほど人生を豊かにするのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法』では、私たちが囚われている「不毛な会議」観を根底からひっくり返す、新しい形のミーティングが提案されています。本記事では〈「ギャンブルに依存してしまった原因さえわかれば治る」は間違い！…依存から回復するために「必要なこと」〉に引き