ホンダのロングセラー「Dioシリーズ」ホンダは2025年2月6日、原付二種スクーター「Dio110」と「Dio110ベーシック」の2025年モデルを発表し、同年3月6日から販売しました。アクセントカラーがカッコイイ！Dio110は、2011年に「Dioシリーズ」からグローバルモデルとして誕生。その後2015年と2021年にフルモデルチェンジを受け、現行型は3代目となります。さらに、2023年2月のマイナーチェンジでは、よりリーズナブルな価格の「Di