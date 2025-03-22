２１日、石破茂首相（中央奥右）と会談する王毅氏（中央奥左）。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京3月22日】訪日中の中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は21日、石破茂首相と東京で会談した。