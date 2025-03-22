コロナ禍が一段落し、世界的なインフレと人手不足が重なった2024年。日経平均株価はついにバブル経済の盛期に記録した最高値を上回り、「失われた30年」といわれた長い不景気とデフレの時代に一応の終止符が打たれたとされています。では、バブル景気とは一体何だったのでしょうか？ バブル景気前後の1980年代から1990年代を「日本社会の曲がり角」だったと語る、精神科医・熊代亨氏の書籍『ないものとされた世代のわたしたち』（