団塊ジュニア世代とは、1971年から1974年代に生まれた世代を指す言葉。「第二次ベビーブーム世代」「就職氷河期世代」とも呼ばれます。約800万人の大規模な集団ですが、彼らが高齢化するころ、どのような問題に直面するのでしょうか？本記事では、経済学者・野口悠紀雄氏の著書『終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編集して、団塊ジュニア世代の雇用や出生率について解説します。団塊ジュ