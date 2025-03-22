米大リーグ（MLB）が22日、公式Xを更新し、日本で撮影されたドジャースの集合ショットを公開した。【写真】ドジャース“東京ドーム”での自撮りショット！大谷翔平らユニフォーム姿でにっこり「パヘスはなにしてんのｗ」MLBは「ドジャースによるワールドクラスの自撮り写真」とつづり、キケ・ヘルナンデスのインスタグラムから写真を引用して投稿。写真は東京ドームのロッカールームで撮られたと見られ、ユニフォーム姿の大谷