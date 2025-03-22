ロッテのオープン戦チーム防御率は２・２０（２０日現在）。１２球団中３位でオープン戦とはいえ、上々の仕上がりを見せている。今季から就任した建山義紀投手コーチ（４９）は投手陣に「初球ストライク率のアップ」というテーマを課した。昨季はリーグ５位の３・１７と課題を残しており、日本ハムコーチ時代も導入した「初球ストライク」を、投手力アップにつなげる思いだ。「初球、単純にストライクを取りにいくんじゃなくて