フランスの科学者が、トランプ米大統領政権の研究政策を批判する個人的な意見が携帯電話から発見されたことを理由に、米国への入国が拒否されたことが波紋を広げている。複数の米メディアによると、テキサス州ヒューストンで行われた会議に出席しようと今月渡米した氏名非公開の科学者が、入国審査で入国を拒否され、その後強制送還されたと伝えている。フランス政府のパティスト高等教育・研究大臣によると、国立科学研究センター