2024年下半期（7月〜12月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2024年7月18日）＊＊＊＊＊大石静さんが脚本を手掛け、『源氏物語』の作者・紫式部（演：吉高由里子さん）の生涯を描くNHK大河ドラマ『光る君へ』（総合、日曜午後8時ほか）。歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生が気になるシーンをプレイバックした連載より、反響のあった記事を再配信いたします。この記事を