私はアヤ。4歳と1歳の娘を育てる専業主婦です。子どもが病気がちなので、今は働かずに節約しながら夫の収入だけで生活しています。私の両親は歳の差結婚でした。私や弟が巣立ったタイミングで熟年離婚をして、それぞれ同じ市内に住んでいます。母・カズコ（62歳）は自分の実家に帰り、祖母（83歳）の介護をしています。高齢になった父（80歳）は最近少し体力も落ちてきたようで、私が週2〜3回手伝いに行くようにしているのですが…