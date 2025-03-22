みなさんは誰かと一緒に買い物に行き、品物を半分ずつにして分け合うことはありますか？ママスタコミュニティにお義母さんと買い物に行ったママから、「びっくりした！」と買い物エピソードが寄せられました。『義母とスーパーに買い物に行き、大根を「1本だと食べきれないから、半分ずつにしよう」と話して買いました。その後、義母が大根を届けにきたんだけど……。大根、縦に半分だった！斬新じゃない？』お義母さんと買い