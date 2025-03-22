ランドセルが赤と黒だけだった時代はとうの昔。いまどき小学生たちは、色とりどりのおしゃれなランドセルを背負っている。そしてランドセル市場はその需要に応えるため、年々進化を続けている。 【画像】今年一番の注目株？ 「耳」がついた独創的すぎるネコ型ランドセル 「赤ランドセルってマジで最近見なくない？」 ランドセルを購入するための活動を指す「ラン活」という言葉も生まれているほど、今の親たちはランドセル選び