新型コロナウイルス蔓延の長期化によって、孤独や孤立が現代の社会問題として顕在化している今。他者との交流が少ない人は、認知症の発症率がおよそ８倍にもなるという研究結果もあるというが、本当なのだろうか。 【画像】脳科学的にも理にかなっている、作って食べたほうが脳によいあの中華メニュー 『「脳にいいこと」すべて試して１冊にまとめてみた』より一部抜粋、再構成して、「孤独」が及ぼす健康被害など