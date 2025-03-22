北海道・札幌方面中央警察署は2025年3月21日、酒気帯び運転の疑いで40代の女を逮捕しました。女は3月21日午前6時半ごろ、札幌市中央区南7条西1丁目で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと「酒のにおいがする女性が駐車中の車の運転席にいる」と110番通報があったということです。女の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されたほか、付近の防犯カメラに女の車が走行する様子が