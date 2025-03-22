顔面を骨折し休養していたお笑いコンビ・ナイツの塙宣之（46）が、負傷後の痛々しい腫れ上がった姿を公開し、事故の経緯について説明した。【映像】怪我直後の姿2月27日、所属事務所は公式サイトを通じて、塙が休養することを発表。手術は全身麻酔で行われ、3月10日にはラジオ番組で復帰していた。3月20日には「ケガについて全て話します」と題し、自身のYouTubeチャンネルで顔面骨折の全貌を説明。2月25日にお笑いタレン