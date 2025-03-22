（資料写真）２１日午後１１時４０分ごろ、横浜市神奈川区斎藤分町、自営業の女性（５８）方で「たばこの火が衣類にうつった」と１１９番通報があった。木造２階建てを半焼し、けが人はいなかった。神奈川署によると、女性は夫と娘の３人暮らし。出火当時、夫は外出中で、女性と娘は屋外に避難した。