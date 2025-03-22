２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選Ｃ組のインドネシアがオーストラリアに完敗したことにサウジアラビア国民が激怒していると、地元メディア「ＴＶＯＮＥＮＥＷＳ」が報じた。インドネシアは主にオランダからインドネシア系選手を帰化させて、チーム強化したが、２０日にアウェーでオーストラリアに１―５と大敗。Ｗ杯出場が遠のく結果となった。同メディアは「この結果に不満を持った人々は『（同国代表監督の）パトリック・