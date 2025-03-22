佐々木俊輔が3安打猛打賞で打率.375と打撃好調 3月21日、戸田球場で行われたイースタン・リーグのヤクルトスワローズ戦に、「6番・右翼」で先発出場した佐々木俊輔は、4打数3安打。3安打猛打賞を記録し、打率.375と打撃好調で、1軍昇格へアピールした。 5回、先頭打者で打席に立った佐々木俊輔は、ヤクルトスワローズ先発の高梨裕稔の5球目131kmフォークをセンターへ弾き返すツӦ