いつだって戦う準備はできている。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」3月21日の第2試合はU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）がトップ。この日、連投の予定だった仲林圭（協会）が体調不良を理由に登板回避。“UKコンビ”の相方が、見事に代役を果たして見せた。【映像】優、連続“鬼ヅモ”で仕上げた衝撃親満貫第1試合は“船長”こと小林剛（麻将連合）が2着。現状3位のTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを取ったこと