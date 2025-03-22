バンカーショットを放つ久常＝21日、パームハーバー（ImagnImages提供、ロイター＝共同）米男子ゴルフのバルスパー選手権は21日、フロリダ州パームハーバーのイニスブルック・リゾート（パー71）で第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、久常涼が第2ラウンドで7バーディー、2ボギーの66とスコアを伸ばし、通算5アンダーで2位に浮上した。ジェーコブ・ブリッジマン（米国）が通算6アンダーで単独首位に立ち、72で回った大