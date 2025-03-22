東京・板橋区の住宅街で、止めていた車に繰り返し前蹴りを入れる男の姿をカメラがとらえた。4回も執拗（しつよう）に蹴り続けた男に対し、被害者は怒り心頭の様子だ。被害届を提出し、警視庁は器物損壊事件として男の行方を追っている。路地へ消えたかと思うと…引き返し計4回“前蹴り”東京・板橋区の住宅街で止めていた車のドライブレコーダーがとらえたのは、車に思いきり前蹴りを入れる男。しかもその数、なんと4回。被害者は