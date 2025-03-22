第97回選抜高校野球大会（日本高校野球連盟、毎日新聞社主催、朝日新聞社後援、阪神甲子園球場特別協力）に出場する日本航空石川は、第6日の第1試合（23日午前9時開始予定）で東海大札幌（北海道）と対戦する。日本航空石川の中村隆監督（40）と、東海大札幌の遠藤愛義（なるよし）監督（40）に互いの印象や試合の展望を聞いた。――相手校の印象は中村北海道を制し、（昨秋の）明治神宮大会に出場した経験もある。投手を