【長崎】第97回選抜高校野球大会に21世紀枠で出場した壱岐。20日にあった1回戦の東洋大姫路戦で2―7で敗れた。しかし序盤は壱岐のペース。選手たちは自信と教訓を得た。「壱岐らしい、はつらつとしたプレーを」と話していた坂本徹監督は試合に手応えを感じた。「しっかり粘った。楽しかった」と試合後のインタビューで切り出した。主将の浦上脩吾投手（3年）は6失点。「みんなにあやまりたい」と反省した。しかし、序盤は猛