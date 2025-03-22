トランプ米政権が「反ユダヤ主義的な嫌がらせ」への対応が不十分だとしてコロンビア大学への4億ドル（約600億円）の助成金を取り消し、これを受けて大学が21日、警備や中東関連の教育内容を見直すと発表した。コロンビア大は、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃に対する抗議デモの拠点となってきた。今回の大学の対応は、政権の強権的介入に対して「驚くほどの恭順」（米紙ニューヨーク・タイムズ）との見方が出て