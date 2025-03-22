＜CD Chart Focus＞ 参考：https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2025-03-24/ 2025年3月24日付（3月18日発表）のオリコン週間シングルランキングでは、King & Princeの『HEART』が初登場1位に輝いた。初週売上は前作『halfmoon / moooove!!』の30.5万枚を上回る31.7万枚。デビューシングル『シンデレラガール』から16作連続のシングル1位の記録を更新したほか、史上初の16作連続初週売上30万枚超えも自己更新し