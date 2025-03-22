フジテレビの動画配信サービス・FODでは、高校ダンス界の頂点を競う『マイナビHIGH SHCOOL DANCE COMPETITION 2025 FINAL』と、1on1形式のバトルで真の最強を決める『マイナビDANCEALIVE 2025 FINAL』を、4月19日と20日に生配信する。(C)マイナビハイダン / (C)マイナビダンスアライブ2015年に誕生した『HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION(通称：ハイダン)』は、関東・関西・東北・中部・九州の5地区予選を勝ち抜いたトップ23校が4月