大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で松葉屋の座敷持ちの女郎・うつせみ役を演じている小野花梨にインタビュー。本作出演が自身にとってどんな経験になっているか話を聞いた。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』うつせみ役の小野花梨江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱