「ドームで聞いたANSWER」第38回米大リーグのドジャースとカブスが「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」のため来日。18、19日に開幕カードで対戦し、ドジャースの2連勝で幕を閉じた。「THE ANSWER」では来日した選手、米メディア関係者らに現地で直撃取材。「ドームで聞いたANSWER」と題し、語ってもらった内容を伝える。第38回は米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で試合実況を務めるジョー・デー