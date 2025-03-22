JR大阪駅北側の大規模再開発区域「うめきた2期」（大阪市北区）に、駅直結としては世界最大級の公園が誕生する。現在開発が進む「グラングリーン大阪（うめきた2期地区開発プロジェクト）」。グラングリーン大阪・南館オープンセレモニー〈2025年3月21日午前 大阪市北区〉昨年（2024年）9月の“先行まちびらき”を経て、3月21日、南館がオープンし、全体の開発計画の約7割が完了、オープン初日の来場者は約15万人にのぼった。