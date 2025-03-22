中国企業が開発した自動運転のミニバスが海外市場で急速にシェアを伸ばしていると国営メディアが伝えた。累計で1000台以上の注文を獲得し、売上高は10億元（約200億円）を超えるまでになった。日本市場の割合は中でも大きく、日本で合弁工場も稼働している。国営新華社通信によると、自動運転ミニバスを開発したのは貴州翰凱斯智能技術（PIX Moving）。貴州省貴陽市に本拠を置く同社は2017年に設立され、当初は3Dプリントによるド