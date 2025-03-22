【阪神伝説の打点王・今岡真訪 感性のチカラ】＃19【感性のチカラ】「今岡、お前か？」 マル秘の “ノムラの考え” が流出すると犯人だと疑われたが…投手、捕手、内野手、外野手ーー。プロ野球の監督はどこのポジション出身が向いているか。歴代の阪神監督では、投手は星野仙一さんや藤川球児現監督、捕手は野村克也さんや矢野燿大さん、内野手は岡田彰布前監督、吉田義男さん、真弓明信さん、外野手は金本知憲さんらが思い浮