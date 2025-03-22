大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で平賀源内と行動を共にする浪人・小田新之助を演じている井之脇海にインタビュー。本作出演で芽生えた思いを聞いた。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』小田新之助役の井之脇海江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本