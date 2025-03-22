まだ幼いインコが“カメラのシャッター音”をモノマネする動画に、SNSでは驚きの声が上がっている。【映像】シャッター音をモノマネする様子注目を集めているのはサザナミインコの「環くん」。まだ生後4カ月と幼いインコだが、飼い主さんがカメラを向けるとシャッター音をモノマネしている。飼い主さんは、いくら物覚えがいいとはいえ、まさかもうシャッター音を真似しているわけではないよな…と驚きながら動画を投稿。する