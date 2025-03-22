ヒースロー空港に電力を供給する変電所で消火作業が行われる様子/Stringer/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）英ロンドン・ヒースロー空港の停電の原因となった変電所の火災について、地元消防当局は２１日、「不審」な点はないとみられていると明らかにした。この火災により空港は混乱に見舞われていた。消防当局幹部は現地事件２１日夕の声明で、「ロンドン消防隊の火災調査官が科学顧問の支援の下、ロンドン警視庁と緊密に協力しながら