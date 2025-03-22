ミュージシャンGACKTが22日までにX（旧ツイッター）を更新。「〇〇ハラスメント」が増えすぎた状況に対し、私見をつづった。少しでも嫌なことがあるなどすれば何でもかんでも「ハラスメント」と呼ぶ昨今の世の中の風潮をめぐっては20日、タレントの武井壮が自身のXで「好きな異性にご飯に誘われたら嬉しいから行くらしいが好きじゃない異性に誘われたらハラスメントなんだとさアホなこと言うなて。。」「誘った相手が自分と行